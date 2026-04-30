¡En una pileta a la que se metieron a nadar dos menores de edad murieron ahogados!

TEPEZALÁ, AGS.- Dos menores de 12 y 8 años de edad, primos entre sí, murieron ahogados en una pileta en el municipio de Tepezalá, a la que se habían metido a nadar.

Inicialmente salieron de sus casas rumbo a una tienda pero aprovecharon para meterse a dicha pileta, lo que les costó la vida.

La doble tragedia se consumó el martes 28 de abril en el rancho La Aurora, ubicado en un lugar conocido como El Chayote, en la comunidad Ojo de Agua, perteneciente a Tepezalá.

Los menores, identificados como Alexander A.A., de 12 años, y Jesús Antonio A.G., de 8 años de edad, salieron de sus domicilios alrededor de las cuatro de la tarde para ir a la tienda, pero ya no regresaron.

La madre de uno de ellos, al darse cuenta de su ausencia, dio parte a los servicios de emergencia para iniciar su búsqueda.

Por la noche del mismo martes, en la orilla de la pileta fueron encontradas algunas de sus prendas de vestir, por lo que se presumió que se encontraban dentro de ella.

Elementos del cuerpo de Bomberos arribaron al sitio y se introdujeron a la pileta para realizar la búsqueda y rescate de los dos menores, que ya se encontraban sin vida.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal hicieron acto de presencia en el sitio a efecto de llevar a cabo las primeras investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, deduciendo que los dos menores se metieron a la pileta a nadar, pero se sumergieron en el agua y perecieron ahogados sin que nadie se diera cuenta para poder auxiliarlos.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica fueron los encargados de levantar los cuerpos y trasladarlos al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias, que confirmaron que ambos murieron de una asfixia por sumersión.