¡Tras impactarse contra un poste de concreto de la CFE en la Insurgentes motociclista perdió la vida!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Un veloz motociclista perdió la vida tras de que se estrelló contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en calles de la colonia Insurgentes.

Tras el accidente, el motorista Víctor Manuel Contreras Martínez, de 52 años de edad, fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social, donde posteriormente falleció.

El percance se registró el martes 28 de abril, diez minutos antes para las cuatro de la tarde, en el cruce de la avenida Convención Huertas y la calle General Lucio Blanco, en la citada colonia Insurgentes.

El quincuagenario tripulaba una moto Italika, en color rojo y con placa de circulación de Zacatecas, y transitaba por dicha avenida en dirección de oriente a poniente, por el carril derecho y sin respetar los límites de velocidad.

Al arribar al crucero señalado se impactó de frente contra el poste de concreto y salió proyectado a la derecha, quedando tirado sobre la banqueta.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y le diagnosticaron lesiones graves, trasladándolo al hospital del IMSS para su pronta atención, aunque más tarde pereció.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y estimaron los daños materiales en 5 mil pesos, aproximadamente.

El cuerpo del motociclista fue trasladado al SEMEFO por elementos de Servicios Periciales y tras la práctica de la necropsia se determinó que murió de un traumatismo craneoencefálico, es decir, de un fuerte golpe en la cabeza.