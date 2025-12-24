¡En una residencia de Pulgas Pandas delincuentes manipularon a empleada y robaron medio millón en joyas y efectivo!

Presuntos extorsionadores burlaron la seguridad de la zona dorada, la mas vigilada del estado

AGUASCALIENTES, AGS.- Un robo sin violencia fue reportado la tarde del martes 23 de diciembre, luego de que una empleada doméstica fuera presuntamente manipulada por extorsionadores para entregar dinero en efectivo y joyas pertenecientes a su empleadora.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:45 horas en una residencia ubicada en la avenida Paseos de los Álamos, en el fraccionamiento Pulgas Pandas Norte, dentro de la denominada zona dorada, la más vigilada del estado.

De acuerdo con el reporte policial, la propietaria del domicilio solicitó apoyo al 911 al llegar a su vivienda y encontrar su caja fuerte destruida y en el suelo.

Tras entrevistarse con la trabajadora de limpieza, identificada como Nancy Nélida “N”, de 36 años, ésta refirió haber recibido una llamada vía WhatsApp de personas que aseguraban conocer que su patrona guardaba dinero y joyas en una caja fuerte.

Los presuntos extorsionadores le habrían ordenado enviar fotografías del clóset y buscar más objetos de valor.

Al no localizar lo que le exigían, le indicaron abrir la caja fuerte; al no lograrlo, la mujer decidió arrojarla desde un balcón en repetidas ocasiones hasta que se fracturó.

Posteriormente, colocó el contenido, joyas y efectivo, en una mochila de su propiedad, en color negro con blanco.

Según su declaración, los sujetos le instruyeron salir por la parte posterior del fraccionamiento, donde la estaría esperando un vehículo gris conducido por un hombre identificado únicamente como “Raymundo”.

Al llegar al punto, la empleada entregó la mochila al individuo, quien se retiró del lugar.

El monto de lo sustraído asciende a 500 mil pesos, según la denuncia inicial.

La trabajadora fue presentada ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica y se establezca si los hechos se configuran como abuso de confianza, robo o participación como cómplice dentro del esquema de extorsión.

Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables o posibles cómplices involucrados en este hecho.