¡Tras fuerte y desigual choque contra un auto dos motociclistas murieron en Las Chilitas!

ZACATECAS, ZAC.- Dos motociclistas murieron tras un fuerte y desigual choque contra un automóvil sobre la carretera federal 54, en el crucero de la comunidad Las Chilitas.

El fatal doble accidente sucedió el martes 23 de diciembre, minutos antes de las ocho de la noche.

Las primeras indagatorias de las autoridades revelaron que los dos hombres, a bordo de la motocicleta, salieron de dicha comunidad y fueron embestidos por el auto, que era desplazado de Jerez a la capital zacatecana.

Tras la colisión los dos motoristas salieron eyectados de su vehículo a varios metros de distancia, en tanto que el coche quedó destrozado del frente.

Elementos policiales y paramédicos, al atender los reportes sobre el accidente, acudieron al lugar y encontraron a los dos hombres ya sin vida.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal resguardaron el sitio y de la Guardia Nacional división carreteras tomaron conocimiento del percance para realizar el peritaje respectivo.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos de los dos fallecidos para su traslado al Servicio Médico Forense.