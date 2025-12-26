¡Tras caer de su motocicleta y ser atropellado por varios vehículos joven perdió la vida!

La tragedia sucedió en el bulevar José María Chávez, en San Francisco del Arenal

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven perdió la vida tras de que sufrió una caída de su motocicleta y varios vehículos lo atropellaron, al sur de la ciudad, durante la madrugada del jueves 25 de diciembre.

Brayan Alexander González, de 18 años de edad, fue quien falleció sobre el bulevar José María Chávez, a la altura del puente de la avenida Josemaría Escrivá de Balaguer, en el fraccionamiento San Francisco del Arenal.

En su motocicleta transitaba de norte a sur por la primera vialidad mencionada, rumbo al fraccionamiento Paseos de San Antonio, al parecer para continuar los festejos de Navidad en casa de un familiar.

Le acompañaba un amigo, que iba también en otra motocicleta.

Al transitar por el referido bulevar, Brayan Alexander repentinamente perdió el control del manubrio y cayó sobre la cinta asfáltica, sobre la que se deslizó varios metros.

Su “jaca de acero” quedó en el camellón central, mientras que el joven terminó a aproximadamente 30 metros de distancia, sobre el carril central de la vialidad, donde varios vehículos lo atropellaron debido a que sus conductores no alcanzaron a frenar ni a esquivarlo.

Su amigo, al escuchar un golpe, regresó y lo encontró tirado e inconsciente, por lo que solicitó ayuda a los servicios de emergencia, pero al arribar paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que Brayan Alexander ya había fallecido.

Oficiales de las Policías Municipal y Vial resguardaron la zona del accidente hasta la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

Trascendió que el joven sufría de ataques epilépticos, por lo que se investigaba si pudo haber sido una de las causas que provocaron su caída de la motocicleta.

Las indagatorias para esclarecer los hechos quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación, en tanto que elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO.