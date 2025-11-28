¡En una vivienda en Guadalupe de Atlas corto circuito desató incendio!

Bomberos de Loreto apoyaron para sofocar el fuego

ASIENTOS, AGS.- Un corto circuito provocó el incendio al interior de un domicilio en esta localidad.

A las 11:50 horas del jueves 27 de noviembre se recibió un reporte en la línea de emergencias en el que se indicaba sobre un incendio en una vivienda ubicada en la comunidad de Guadalupe de Atlas, perteneciente al municipio de Asientos.

De manera inmediata, el C4 del Estado y de la Policía Municipal de Asientos solicitaron el apoyo de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Loreto, Zacatecas, por lo que una unidad se movilizó al lugar de los hechos para brindar el apoyo.

Al arribar, se confirmó que el incendio había sido parcialmente controlado por elementos policiales y vecinos de la comunidad.

El personal de Bomberos de la Coordinación loretense inició labores de sofocación, enfriamiento y remoción, logrando controlar el fuego en su totalidad.

Tras la inspección correspondiente, se determinó que el incendio fue causado probablemente por un corto circuito, resultando una habitación consumida en su totalidad, así como dos habitaciones, un baño y pasillos con daños importantes por radiación.