¡Tras caer de su bicicleta hombre de la tercera edad falleció en la zona Centro!

AGUASCALIENTES, AGS.- La mañana de este viernes se registró un incidente fatal en el Jardín de Zaragoza, ubicado en la zona Centro de Aguascalientes.

A las 08:15 horas una ciudadana mujer reportó al número de emergencias que un hombre de la tercera edad había caído de su bicicleta en la esquina de la calle Guzmán, encontrándose inconsciente y con una hemorragia activa.

Paramédicos arribaron al lugar minutos después pero lamentablemente confirmaron que el hombre, de aproximadamente 69 años, ya no contaba con signos vitales.

Ante el deceso se solicitó la presencia de Servicios Periciales para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no han revelado la identidad del fallecido y continúan indagando para determinar las causas que provocaron la caída.

Aparentemente habría caído a un bache provocando que la horquilla delantera se quebrará y esto produjo la fatal caída.

El ciclista sufrió el golpe del lado izquierdo de la cara y cabeza.