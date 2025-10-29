¡En Valle de los Cactus con armas blancas lesionaron de gravedad a “La Muñe”!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer conocida como “La Muñe”, identificada como presunta distribuidora de drogas en el oriente de la ciudad y a la que ya habían intentado ejecutar en el 2023 y en el 2024 fue detenida por agentes ministeriales tras unos cateos, fue lesionada de gravedad tras ser agredida con armas blancas por cuatro sujetos encapuchados en un domicilio en el fraccionamiento Valle de los Cactus la madrugada de este miércoles.

En estado delicado Blanca Araceli “N”, de 37 años de edad, fue trasladada al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social a recibir atención médica por paramédicos de un cuerpo de rescate.

Alrededor de la una de la madrugada los cuatro sujetos encapuchados llegaron a la casa marcada con el número 34 de la calle Recinto Cardón esquina con Lechuguilla, donde se encontraba “La Muñe”, a la que comenzaron a agredir de manera directa con armas blancas, entre ellas un machete.

La víctima sufrió varias heridas, una de ellas en la cabeza, y salió a la calle gritando que la querían matar.

Un vecino se comunicó a los servicios de emergencia para reportar que escuchó gritos de auxilio y observó a una mujer lesionada.

Policías municipales y paramédicos se trasladaron al sitio y encontraron a una fémina que presentaba varias heridas producidas por arma blanca y tras auxiliarla la trasladaron al hospital.

Los elementos de Seguridad Pública la identificaron como “La Muñe” debido a su relación con actividades ilícitas.

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer si la agresión tiene que ver con la venta de narcóticos y dar con los responsables, ya que a “La Muñe” ya habían intentado ejecutarla el lunes 5 de junio del 2023, alrededor de las dos y media de la tarde, en la casa número 43 de la calle Paseo de la Biznaga esquina con José Trinidad Vela Salas, precisamente en Valle de los Cactus.

En ese entonces Blanca Araceli se drogaba con cuatro sujetos cuando llegaron dos sicarios en una motocicleta y le dispararon hasta en 15 ocasiones con un arma de fuego corta calibre 9 milímetros.

“La Muñe” salió ilesa del atentado, aunque los proyectiles hicieron blanco en la fachada del domicilio y las autoridades aseguraron alrededor de 10 casquillos percutidos.

Además, Blanca Araceli había sido detenida el viernes 15 de marzo del 2024 junto con Ernesto “N” alias “El Chore”, de entonces 23 años, por agentes de la Policía de Investigación Criminal tras unos cateos en dos domicilios ubicados en Valle de los Cactus y en el fraccionamiento Guadalupe Peralta, donde les aseguraron varias dosis de crystal ya listas para su venta.