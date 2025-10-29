¡Tras estrellarse contra un caballo motociclista murió en El Tildío!

EL LLANO, AGS.- Un joven de entre 20 a 25 años de edad perdió la vida luego de un accidente ocurrido la madrugada de este miércoles en el municipio El Llano; al viajar en una motocicleta se estrelló fuertemente contra un caballo que se atravesó a su paso.

La carretera estatal 197, a la altura de la comunidad El Tildío, perteneciente a dicho municipio, fue el escenario del percance, registrado alrededor de las 01:46 horas.

La víctima transitaba por esta vialidad en una moto Italika FT125, en color negro y sin placa de circulación, en el sentido oriente-poniente, de la población El Tildío hacia El Copetillo.

Al parecer iba a una velocidad considerable, por lo que no alcanzó a frenar a tiempo cuando el equino le salió al paso ni tampoco pudo esquivarlo.

El impacto entre el vehículo motorizado y el animal fue bastante fuerte.

El joven motorista salió eyectado y quedó tirado a un lado de la cinta asfáltica, donde encontró la muerte.

El caballo también murió a causa del violento impacto.

Un automovilista fue testigo del accidente y solicitó la intervención de los servicios de emergencia, aunque al arribar oficiales de Seguridad Pública Estatal y Municipal así como paramédicos del ISSEA confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

Su cuerpo fue levantado por elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales para trasladarlo al SEMEFO para la práctica de la necropsia.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron una investigación sobre los hechos para tratar de identificar al propietario del animal a fin de deslindar responsabilidades por lo sucedido.