¡En Vetagrande detuvieron a dos sujetos que cometían extorsiones!

VETAGRANDE, ZAC.- La Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento de que en la localidad de Sauceda de la Borda, en Vetagrande, operaba un grupo generador de violencia que realizaba llamadas de intimidación y dejaba notas acompañadas de cartuchos balísticos como mecanismo de presión para exigir pagos económicos a las víctimas.

Ante estos hechos, la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, llevó a cabo diversas acciones de investigación en campo y gabinete.

Dichas diligencias permitieron identificar a dos personas involucradas y obtener del Juzgado de Control las órdenes de aprehensión correspondientes, las cuales fueron cumplimentadas en recientes operativos.

Se trata de Jesús David “N”, originario de Huimanguillo, Tabasco, y Juan José “N”, originario de Zacatecas, quienes cuentan con sentencias condenatorias previas por el mismo delito de extorsión.