¡Un hombre que fue agredido durante una riña murió en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Se consumó otro homicidio en Aguascalientes: un hombre que fue agredido durante una riña en la colonia Constitución, en el norte de la ciudad, falleció tras varios días de agonía en el Hospital General Tercer Milenio.

La Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público, inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio para tratar de identificar y capturar a quienes le causaron la muerte a la víctima.

El fallecido fue identificado como Javier Rojas, que contaba con 44 años de edad.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal fueron enterados de su ingreso al citado hospital a causa de una agresión y al realizar las primeras indagatorias lograron establecer que Javier había sido golpeado durante una riña que tuvo lugar el martes 26 de agosto en la calle Artículo 27 de la citada colonia Constitución.

Con el paso de los días su estado de salud se fue agravando hasta que falleció.

La propia Fiscalía Estatal confirmó su deceso el jueves 4 de septiembre luego de nueve días de agonía.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales se presentaron en el hospital para levantar su cuerpo y trasladarlo al SEMEFO, donde se le practicó la necropsia y se determinó que murió de un traumatismo craneoencefálico, es decir, de fuertes golpes en la cabeza.