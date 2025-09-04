¡Violento asalto en Jesús María: ladrones obtienen botín de 300 mil pesos; ya habían robado antes¡

Dos sujetos se apoderaron de un cuantioso botín tras perpetrar un violento asalto en un domicilio ubicado en el municipio de Jesús María, Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en una residencia del Coto Residencial Villanatty, sobre la calle Paseo de la Natividad. Según información recabada, los individuos arribaron en una camioneta Ford Territory negra y aprovecharon que un vecino abrió el portón electrónico con su control remoto para ingresar al fraccionamiento, el cual no cuenta con vigilancia privada.

Una vez dentro, estacionaron el vehículo y descendieron para dirigirse a un domicilio cuya ventana en planta baja se encontraba abierta, lo que les permitió ingresar sin forzar accesos.

Ya en el interior, escucharon el sonido de una regadera y confirmaron que uno de los habitantes se encontraba en el baño. Los agresores lo sacaron del lugar y le preguntaron por su hermano, a lo que respondió que no sabía dónde estaba.

Amagando al joven, los sujetos subieron a la segunda planta y, tras revisar una de las habitaciones, sustrajeron 300 mil pesos en efectivo que estaban ocultos, además de computadoras personales y otros dispositivos electrónicos.

Antes de retirarse, volvieron a preguntar por el hermano del joven. Al saber que había salido a un mandado, dejaron un mensaje verbal dirigido a él. Uno de los delincuentes tomó un control remoto para abrir el portón y salir del coto sin inconvenientes.

Las autoridades ya investigan si este nuevo robo está vinculado con el ocurrido días atrás en la capital del estado, presuntamente perpetrado por los mismos individuos.