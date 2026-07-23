¡En Vetagrande realizaron búsqueda forense individualizada!

Se revisaron tiros de mina con apoyo de una cámara de pozo profundo

Comisionado de Búsqueda sostuvo reunión con representantes de colectivos y acordaron acciones para próximos días

VETAGRANDE, ZAC.- El Gobierno de Zacatecas, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, realizó búsqueda forense individualizada en el municipio de Vetagrande.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas encabezó la prospección en tiros de mina de ese municipio en conjunto con la Fiscalía Especializada para la Atención de la Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Para la prospección de los tiros de mina, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, se utilizó una cámara de pozo profundo para un descenso de más de 248 metros.

En estas acciones participaron tres representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas; además, se contó con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, Protección Civil del Estado de Zacatecas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional.

Acuerda el comisionado Local de Búsqueda de Personas acciones con colectivos de familiares de personas desaparecidas

El titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, Everardo Ramírez Aguayo, encabezó reunión de trabajo con representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas a fin de establecer acciones de búsqueda y determinar agenda de trabajo para los próximos días.

Además, se realizarán las gestiones pertinentes para ingresar a los Centros de Readaptación Social en Zacatecas y Fresnillo, con el fin de realizar acciones de búsqueda en estos lugares.