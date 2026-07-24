¡En persecución policía municipal disparó e hirió a joven detenido frente a la terminal Yo Voy!

El oficial que accionó su arma quedó a disposición del Ministerio Público para investigación

El expediente del caso fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia para verificar el apego a los protocolos de actuación

AGUASCALIENTES, AGS.- A las 02:50 horas del jueves 23 de julio, un oficial de la Policía Municipal accionó su arma de fuego de cargo durante una persecución que concluyó frente a la terminal Yo Voy, en avenida Aguascalientes Oriente, en el fraccionamiento Municipio Libre, dejando lesionado a Christopher Abraham “N”, de 22 años.

De acuerdo con la versión preliminar de los hechos, el joven, al volante de un Chevrolet Camaro, en color gis, habría intentado evadir a las unidades policiales pero en la maniobra arrolló a un elemento del grupo K9, quien respondió con dos disparos, logrando herirlo en el muslo izquierdo.

Christopher viajaba en el auto acompañado de otras tres personas.

Sus acompañantes fueron identificados como Eder Andrik, de 18 años; Brayan Alexis, de la misma edad, y Mauro Alexis, de 23, quienes fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado por presunta posesión de narcótico, al parecer marihuana.

El policía arrollado presentó lesiones en el pie derecho y tuvo que recibir atención médica.

En su declaración, Christopher Abraham narró que circulaba en su Camaro por la calle Manuel García Martínez cuando una unidad policial comenzó a seguirlos.

Relató que tomó diversas vialidades, avenida Ojocaliente, el bulevar Guadalupano, la avenida Siglo XXI y la calle Cieneguillas, hasta llegar a la calle Barrotes, donde observó más unidades cerrándole el paso.

Afirmó que aceleró su marcha para evadir el cerco y escuchó detonaciones de arma de fuego.

La persecución continuó por varias calles hasta que su vehículo se quedó sin combustible frente a la terminal Yo Voy, donde decidió descender y entregarse.

Fue entonces cuando notó la lesión en la pierna.

En ese momento los elementos solicitaron apoyo médico.

El C4 Municipal recibió inicialmente un reporte de persona atropellada; sin embargo, al arribo de la ambulancia ECO-442 de ISSEA, los paramédicos confirmaron que el paciente presentaba una herida por proyectil de arma de fuego, con orificios de entrada y salida en el muslo izquierdo.

Se ordenó su traslado urgente al Hospital General Tercer Milenio y tras ser suturado fue trasladado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a la Fiscalía Estatal.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, ordenó la puesta a disposición de la autoridad ministerial del oficial involucrado en los disparos junto con su arma de cargo para determinar si el uso de fuerza letal fue justificado.

El caso también fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia para la revisión administrativa correspondiente y verificar el apego al protocolo de actuación.

Agentes de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizaron las diligencias en el lugar, donde trascendió el aseguramiento de tres indicios balísticos: un casquillo y dos fragmentos de proyectil.