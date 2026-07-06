¡En Villa Montaña sujeto quemó con gasolina a una víctima y va a juicio por violencia familiar!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de José “N” por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y violencia familiar calificada, como resultado de los datos de prueba presentados por la agente del Ministerio Público ante la autoridad judicial.

De acuerdo con la investigación, el imputado presuntamente ejerció de manera reiterada violencia física y psicológica en agravio de las víctimas.

Los hechos de mayor gravedad ocurrieron el 26 de junio de 2026, aproximadamente a las 08:00 horas, en el fraccionamiento Villa Montaña, donde presuntamente arrojó gasolina sobre una de las víctimas y posteriormente le prendió fuego, ocasionándole lesiones.

Durante el mismo evento, el señalado también resultó lesionado, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.

Una vez que fue dado de alta, la agente del Ministerio Público dio continuidad a la carpeta de investigación y realizó las diligencias necesarias para presentarlo ante la autoridad jurisdiccional.

En la audiencia inicial, la Representación Social formuló la imputación y expuso los datos de prueba recabados durante la investigación, los cuales fueron valorados por la persona juzgadora para resolver la situación jurídica del imputado.

Tras analizar los elementos aportados por la Fiscalía, la jueza de Control dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de violencia familiar y violencia familiar calificada.

Asimismo, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada para garantizar el adecuado desarrollo del procedimiento penal.

Finalmente, la autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con el fortalecimiento de la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.