¡Fue detenida en Aguascalientes mujer buscada en Jalisco por maltrato infantil a dos menores!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes cumplimentó una orden de aprehensión vigente emitida por autoridades del estado de Jalisco en contra de Alondra “N”, quien es requerida por su probable participación en el delito de maltrato infantil en agravio de dos menores de edad de identidad reservada.

La detención se llevó a cabo sobre el libramiento Aguascalientes, en el municipio de Jesús María, como resultado de las acciones de colaboración interinstitucional para la localización y aseguramiento de personas con mandamientos judiciales vigentes emitidos por otras entidades federativas.

Una vez ejecutada la orden de aprehensión, la imputada fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se realizaron los procedimientos legales y administrativos correspondientes para garantizar el cumplimiento del mandato judicial y el respeto a sus derechos.

Posteriormente, la detenida quedó bajo resguardo de esta institución y entregada a las autoridades homólogas del estado de Jalisco, quienes efectuaron su traslado a dicha entidad para ser puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere y continuar con el proceso penal correspondiente.