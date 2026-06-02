¡En Zacatecas autoridades desmantelaron campamento delincuencial en zona limítrofe con Aguascalientes!

En el lugar fueron localizados diversos indicios, entre ellos prendas de vestir, utensilios de cocina y accesorios para radiocomunicación

CUAUHTÉMOC, ZAC.- Como parte de las acciones permanentes para combatir la operatividad de grupos delictivos y reforzar la seguridad en el sur del estado, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, localizaron y destruyeron un campamento presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

El hallazgo se registró durante recorridos de seguridad y vigilancia efectuados sobre la carretera federal 45D, zona limítrofe entre Cuauhtémoc, Zacatecas, y la comunidad Soledad de Abajo, en Aguascalientes, donde mediante un despliegue táctico se ubicó un asentamiento improvisado, que por sus características y hallazgos corresponde a un campamento utilizado por un grupo delincuencial.

En el lugar fueron localizados diversos indicios, entre ellos prendas de vestir, utensilios de cocina y accesorios para radiocomunicación.

Tras asegurar el perímetro y realizar las actuaciones correspondientes conforme a los protocolos establecidos, el personal procedió a la destrucción e incineración del campamento a fin de evitar su reutilización.