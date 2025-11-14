¡En Zacatecas FGR incineró más de una tonelada de narcóticos y 416 objetos del delito!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas, incineró más de una tonelada 620 kilogramos de narcóticos y destruyó 416 objetos del delito.

Lo incinerado, resultado de aseguramientos realizados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y de la FGR, incluyó una tonelada 624 kilos 917 gramos 400 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, dos kilos 368 gramos de marihuana y diverso gramaje de clorhidrato de cocaína, clorhidrato de diacetilmorfina, psilocina, semillas y plantas de marihuana, y sustancia negativa.

Durante el evento se destruyeron 416 objetos del delito, como chalecos, cascos tácticos, celulares, vapeadores, porta cargadores, poncha llantas, ropa táctica, casquillos, mochilas, entre otros.

La FGR coordinó la identificación y realizó las diligencias de conteo y pesaje, con la presencia de autoridades estatales y del Órgano Interno de Control (OIC), quien dio fe del peso y cantidad de la droga incinerada en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).