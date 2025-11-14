AguascalientesNoticias

¡Un choque entre un auto y una combi de transporte público en la carretera 71 dejó dos muertos y seis lesionados!

Noticiero El Circo

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Dos muertos, hermanos entre sí, y seis lesionados, fue el saldo de un choque entre un automóvil y una combi de transporte público en el municipio de Rincón de Romos.

El chofer del coche, por evadir un bache sobre la cinta asfáltica, invadió el carril contrario y colisionó contra la unidad de transporte.

El choque sucedió el jueves 13 de noviembre, alrededor de las tres de la tarde, sobre la carretera federal 71 Norte, a la altura del kilómetro 31+600, tramo Providencia-Cordillera, en dicha cabecera municipal rinconense.

En este lugar perdieron la vida Iván Vargas, de 20 años, y Ana Consuelo, de 17, hermanos originarios de San Jacinto, Rincón de Romos, y quienes al parecer tenían un día de haber regresado de Estados Unidos.

Viajaban en un Honda Civic, con placas ZEH-192-F de Zacatecas, en el que se desplazaban por dicha carretera de sur a norte.

A la altura de San Jacinto observaron el bache a mitad de la cinta asfáltica, por lo que el conductor dio un volantazo para esquivarlo, pero invadió el carril contrario y chocó fuertemente contra la combi, que iba de norte a sur.

Tal unidad traía el número económico R-1401, conducida por Salvador Hernández Pérez, que llevaba a seis pasajeros.

La parte frontal de la combi impactó el costado derecho del Honda Civic, por lo que Iván y Ana Consuelo murieron al instante.

Paramédicos y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Rincón de Romos confirmaron las muertes de los consanguíneos, y con apoyo de paramédicos de Cosío, Tepezalá y Pabellón de Arteaga auxiliaron a los pasajeros heridos de la combi, a quienes trasladaron a recibir atención a los hospitales generales de Rincón, Pabellón y 3 del Seguro Social así como del ISSSTE ya que presentaban fracturas y lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Los cuerpos de los hermanos fallecidos fueron levantados por elementos de Servicios Periciales y trasladados al SEMEFO.

