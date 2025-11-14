¡Fue detenida en Monterrey mujer que cometió un fraude por $215 mil en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Vicefiscalía Regional, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Claudia Yaneth “N” por su probable responsabilidad en el delito de fraude, tras ser detenida en el estado de Nuevo León mediante los mecanismos de colaboración interinstitucional entre Fiscalías del país.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en el mes de julio de 2019 la imputada habría contactado de forma reiterada a una empresa ubicada en Aguascalientes a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, con el objetivo de ofrecerse como proveedora de tarimas, asegurando contar con los mejores precios del mercado.

Ante su insistencia, la víctima accedió a realizar la compra de 600 tarimas por un monto total de 215 mil 760 pesos, cantidad que fue transferida en su totalidad a la ahora imputada.

No obstante, la mercancía nunca fue entregada ni el monto reembolsado, configurándose así una conducta con apariencia de delito.

Tras los hechos, la empresa afectada presentó la denuncia correspondiente ante la autoridad.

La agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal llevó a cabo las acciones legales pertinentes, reuniendo los datos de prueba suficientes y ordenando los peritajes realizados por el personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, con el fin de fortalecer la investigación.

Con base en los resultados obtenidos, agentes de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Claudia Yaneth “N” en coordinación con elementos de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, en un domicilio ubicado en la colonia Urdiales de la ciudad de Monterrey.

En audiencia inicial, una jueza de Control determinó vincularla a proceso por el delito de fraude, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada y estableciendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.