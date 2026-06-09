¡Cayó camioneta al fondo de un barranco y el conductor sufrió lesiones de consideración!

CONCHA DEL ORO, ZAC.- Una camioneta se salió del camino y cayó al fondo de un barranco, por lo que el conductor sufrió lesiones de consideración y tras ser rescatado fue llevado a un hospital para su pronta atención médica.

El accidente sucedió la noche del lunes 8 de junio en la carretera estatal que conduce a la comunidad Aranzazú del Cobre, a la altura del fraccionamiento Huertas, en Concha del Oro.

El hombre transitaba por esa vialidad en aparentes condiciones normales pero repentinamente perdió el control del volante, lo que provocó que la camioneta abandonara la cinta asfáltica y se desbarrancara.

Tras ser alertados del accidente, al lugar acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil junto con una cuadrilla de rescate de la mina Aura Aranzazú y de la empresa constructora Cominvi.

Todos descendieron al fondo del barranco, donde encontraron la camioneta accidentada con severos daños en la carrocería y tras unos minutos de rastreo ubicaron al conductor consciente pero con lesiones de consideración, por lo que le brindaron los primeros auxilios.

Acto seguido llevaron a cabo su rescate para su posterior traslado al hospital rural número 12 del IMSS para su debida atención médica.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública intervinieron en el accidente para esclarecer las causas que lo provocaron y resguardaron la zona.

Hasta la mañana de este martes agentes de la Dirección de Policía Vial Preventiva realizaron la extracción de la camioneta del fondo del barranco con apoyo de una grúa, que la remolcó hasta un corralón para su resguardo.