¡En zona serrana de Tabasco localizaron restos humanos!

TABASCO, ZAC.- Con apoyo de drones y un perro especialmente entrenado para rastrear posibles indicios, se llevó a cabo una búsqueda forense generalizada en la zona serrana en el municipio Tabasco, lugar en el que se obtuvieron resultados positivos.

Como resultado se logró la localización de restos óseos, los cuales fueron asegurados por la Dirección General de Servicios Periciales para su procesamiento y análisis correspondiente con el fin de lograr su identificación.

Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, así como por la Comisión Local de Búsqueda de Personas, con la participación de colectivos de familias de personas desaparecidas y autoridades de los 3 órdenes de gobierno.

En la jornada de búsqueda en esta zona serrana se realizaron recorridos terrestres a pie en zonas de interés, se utilizaron herramientas tecnológicas, como el uso de drones, y se contó con la participación de un binomio canino de la Policía de Investigación.

Se contó con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.