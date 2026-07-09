¡Tras choque de camioneta contra un árbol e incendio en la carretera 45 murió calcinado adulto mayor!

Un joven que le acompañaba resultó lesionado

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre de la tercera edad tuvo una muerte espantosa luego de que al volante de su camioneta, en la que transportaba madera, se estrelló contra un árbol y después se incendió, por lo que pereció calcinado; un joven que le acompañaba resultó lesionado y fue hospitalizado.

El trágico accidente sucedió el martes 7 de julio, minutos después de las tres de la tarde, sobre la carretera federal 45, a unos metros del entronque a la colonia González Ortega.

Fidel “N”, de 73 años de edad fue quien perdió la vida en este punto a bordo de una Ford tipo Pick-Up, modelo 1987, en color azul marino y con placas de circulación de Zacatecas.

Su acompañante fue identificado como Pedro “N”, de 27 años y con domicilio en Cieneguitas de Mariana, perteneciente a Fresnillo.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, ambos viajaban desde Durango rumbo precisamente a Cieneguitas de Mariana transportando madera en la unidad de motor.

Sin embargo, tras pasar por Sombrerete perdió el control del volante, lo que ocasionó que abandonara la cinta asfáltica y se impactara de lleno contra un árbol.

El golpe provocó que la camioneta se incendiara, sin que Fidel pudiera salir de la cabina, por lo que fue alcanzado por las llamas y murió calcinado.

Enterados de lo sucedido al lugar acudieron rescatistas de la Coordinación Municipal de Protección Civil Sombrerete, que encontraron el vehículo envuelto completamente en llamas, por lo que realizaron las maniobras para apagar al fuego.

Al conseguirlo, confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales y que su cuerpo estaba calcinado.

Al auxiliar a Pedro le diagnosticaron golpes contusos en diferentes partes del cuerpo, trasladándolo al hospital comunitario para su debida atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento del accidente y agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las indagatorias para esclarecer las causas que lo provocaron.

Elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del finado para su traslado al SEMEFO.