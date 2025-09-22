¡Enfrentamiento entre militares y delincuentes en Teocaltiche dejó cuatro muertos y cinco detenidos!

El tiroteo comenzó en Zacatecas

TEOCALTICHE, JAL.- Elementos del Ejército Mexicano abatieron a cuatro presuntos delincuentes y detuvieron a otros cinco tras protagonizar un enfrentamiento en esta localidad y que comenzó en Zacatecas.

La tarde del domingo 21 de septiembre los militares, destacamentados en Apulco, Zacatecas, detectaron un vehículo tripulado por sujetos que les parecieron sospechosos y a quienes les marcaron el alto, pero éstos les dispararon y se dieron a la fuga.

Los soldados fueron en su persecución, que se prolongó hasta la localidad de Agua Tinta Abajo, perteneciente a Teocaltiche, Jalisco, por brechas colindantes entre los dos estados.

Fue en este punto donde se suscitó el enfrentamiento, tras el que los militares abatieron a cuatro sujetos y detuvieron a otros cinco, que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Peritos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos de los abatidos para trasladarlos al SEMEFO para la práctica de las necropsias de ley.