¡Tras brutal choque contra el camellón central motociclista murió en Siglo XXI y Alameda!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un motociclista perdió la vida tras impactarse violentamente contra el camellón central en la intersección de las avenidas Alameda y Siglo XXI.

El accidente ocurrió el domingo 21 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas, y movilizó a cuerpos de emergencia y seguridad.

La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años de edad que conducía una motocicleta Italika, en color blanco, quedó tendida sin vida sobre los carriles de circulación de oriente a poniente.

Hasta el momento no ha sido identificado.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Vial y paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar y confirmaron la ausencia de signos vitales.

Se desconoce qué provocó la pérdida de control del vehículo.

La zona fue acordonada para preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para la práctica de la necropsia de ley.