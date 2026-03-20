¡Entrega Municipio de Aguascalientes y Asociación Gamma 60 prótesis mamarias!

Se entregaron 60 prótesis externas para ayudar a mejorar la calidad de vida de las mujeres que han vencido el cáncer de mama

AGUASCALIENTES, AGS.- La mañana de este viernes, el presidente municipal Leo Montañez presidió la entrega de 60 prótesis mamarias a mujeres que han vencido el cáncer de mama con el propósito de contribuir a su plenitud física y emocional, así como fortalecer su autoestima durante su proceso de recuperación.

Leo Montañez agradeció el apoyo solidario de las madrinas y padrinos, quienes con su generosidad hicieron posible la donación de estas prótesis mamarias; asimismo, reconoció el trabajo interinstitucional de la Secretaría del Ayuntamiento y del Secretariado de Enlace Ciudadano con la Asociación Gamma.

El presidente municipal estableció que desde la actual administración se busca empoderar a las mujeres con talleres y capacitaciones, brindarles servicios de calidad y promover programas sociales de seguridad y emprendimiento para brindarles mejores oportunidades de desarrollo.

Quique Galo, secretario del Ayuntamiento y director general de Gobierno, expresó que se está trabajando para que estos apoyos lleguen a más mujeres que han pasado por procesos oncológicos, «el compromiso es que a partir de hoy se vuelva un tema de hacerlo más, invitando a más trabajadores y funcionarios para que sigamos ayudando».

Gabriela Selene Castro Milla, presidenta de la Asociación Gamma, manifestó que este tipo de apoyos representan «esperanza, dignidad, acompañamiento en uno de los momentos más sensibles de la vida de las mujeres, ustedes no son un diagnóstico, son mujeres fuertes, valientes y profundamente admirables, sigamos construyendo una red de apoyo donde ninguna mujer tenga que atravesar el cáncer en soledad».

En el evento también estuvieron presentes la síndica procuradora Yadira Salas Aguilar, las regidoras Alejandra Orozco Ramírez, Leslie Atilano Tapia y Cindy Ruvalcaba de Loera, así como el magistrado de circuito Mauricio Alafita Saenz; Marisol Pareja Sena, secretaria general del SUTEMA, Sylvia Garfias Cedillo, titular del Secretariado de Enlace Ciudadano, y Karla Ávila Rentería, titular del Instituto Municipal de las Mujeres.