¡Sujeto que participó en el “levantón” de un interno de un anexo en Jesús María fue detenido!

Los hechos ocurrieron desde el pasado mes de agosto y hasta la fecha la víctima no ha sido localizada

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal detuvieron a uno de varios sujetos que “levantaron” a un interno de un anexo en el municipio de Jesús María en agosto pasado y quien no ha sido localizado.

El arrestado, Octavio “N”, fue vinculado a proceso por delitos que atentan contra la libertad de las personas.

El viernes 8 de agosto varios sujetos arribaron a un centro de rehabilitación en J.M. a bordo de un automóvil e ingresaron a la fuerza.

Ya en el interior sometieron al ofendido y en contra de su voluntad lo extrajeron y subieron al vehículo para llevárselo privado de su libertad.

Desde ese día y hasta la fecha se desconoce el paradero de la víctima.

El “levantón” fue hecho del conocimiento de la Fiscalía General del Estado y el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro inició la carpeta de investigación respectiva.

Octavio fue identificado como uno de los involucrados en el caso y se le giró una orden de aprehensión, mediante la cual fue detenido en la calle Las Vegas del fraccionamiento Lomas de Nueva York.

Tras ser presentado a la audiencia inicial, el juez de Control le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que fue encarcelado en el CERESO Aguascalientes.

Se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía tendrá que reunir más pruebas para fortalecer la acusación en contra de Octavio.