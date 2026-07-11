¡Están libres primos imputados por robo millonario a casa habitación y sospechosamente continuaron atracos con idéntico modus operandi!

Aunque hasta este momento no hay vínculo oficial con nuevos hurtos, el parecido del modo de operar mantiene alerta a la sociedad

La similitud en el patrón en el que se consumaron todos los saqueos, ya que los ladrones directamente se fueron sobre las cajas fuertes sin tocar nada más, genera sospechas

Los hechos recientes, tanto en el Coto San Nicolás el 21 de junio, donde sustrajeron 5 millones de pesos, y el otro en el Q campestre el 26 de junio, también con una suma millonaria de botín, son muy similares al ocurrido el 30 de abril en Corral de Barrancos, por esta razón, la liberación de los primos imputados elevó la preocupación y el descontento social

AGUASCALIENTES, AGS.- La angustia entre las víctimas y sociedad en general por los recientes robos cuantiosos ha resurgido luego de que en fecha pasada un juez de Control ordenara que dos imputados, ambos familiares directos de un ofendido, (primos), enfrentaran su proceso en libertad.

Los sujetos habían sido detenidos en el vehículo que se utilizó en un robo, con parte del botín, herramientas para abrir cajas fuertes, máscaras y un par de armas falsas tipo escuadra que presuntamente utilizaron para perpetrar un atraco violento en la colonia Corral de Barrancos.

Aunque la autoridad hasta este momento no ha establecido relación alguna con los nuevos robos en la “zona dorada”, el parecido en el modus operandi ha generado preocupación entre vecinos y víctimas.

La molestia se intensificó porque los imputados, pese a su vínculo familiar con la persona afectada, habrían actuado sin consideración alguna durante el robo inicial.

La resolución judicial, que les permitió continuar en libertad bajo medidas cautelares, ha sido interpretada como una decisión que podría facilitar que continúen operando, aún cuando legalmente no existe evidencia que los relacione con los hechos recientes.

Uno de los señalados es conocido como David, aunque al momento de su detención utilizó el nombre de Omar.

Según versiones de redes sociales, este sujeto suele relacionarse con personas de alto poder adquisitivo, por lo que señalan que quizá pudo “poner el jale” del asalto en Corral de Barrancos a su cómplice, identificado como Ricardo, originario de la Ciudad de México.

Aunque hasta este momento no hay vínculo oficial de los ladrones liberados con los nuevos hurtos, el parecido del modo de operar mantiene alerta a la sociedad.

La similitud en el patrón en el que se consumaron todos los saqueos, ya que los ladrones directamente se fueron sobre las cajas fuertes sin tocar nada más, genera sospechas.

Los robos recientes, tanto en el Coto San Nicolás el 21 de junio, donde sustrajeron 5 millones de pesos, y el otro en el Q campestre el 26 de junio, también con una suma millonaria de botín, son muy similares al ocurrido el 30 de abril en Corral de Barrancos, por esta razón, la liberación de los primos imputados elevó la preocupación y el descontento social.

LOS CAPTURARON Y LIBERARON

La Fiscalía de Control Regional obtuvo la vinculación a proceso de Ricardo “N” y Omar “N” por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, derivado de hechos registrados el mediodía del jueves 30 de abril de 2026, en un domicilio de la colonia Corral de Barrancos, en el municipio de Jesús María.

Las indagatorias señalan que los imputados habrían actuado de manera conjunta y con roles definidos, ingresando al inmueble donde, mediante violencia física y moral, se apoderaron de dinero en efectivo, joyas, relojes, una caja fuerte y diversos objetos de valor.

Para consumar el ilícito, presuntamente utilizaron armas tipo pistola para amedrentar a las empleadas domésticas, a quienes sorprendieron en sus labores y privaron momentáneamente de su libertad al encerrarlas en la terraza de la cocina.

Durante las diligencias, agentes de Investigación Criminal identificaron una unidad posiblemente involucrada mediante el sistema de videovigilancia C5i.

Con apoyo de la Policía Municipal de San José de Gracia se detuvo a este par de sujetos.

Con ellos se encontraba Patricia “N”, pareja sentimental de David, que inexplicablemente pudo huir del lugar de la detención, pero más tarde fue arrestada en las inmediaciones de Pabellón de Arteaga en posesión de drogas.

En el momento de la aprehensión de Ricardo y Omar se aseguró un vehículo con placas del Estado de México, presuntamente relacionado con los hechos.

Además, fueron asegurados una parte del botín del robo, las armas, herramientas y máscaras que presuntamente habrían sido utilizado para cometer el ilícito.

Sin embargo, a pesar de la rápida actuación y coordinación de la Fiscalía del Estado, que inició la localización y persecución por medio de las cámaras del C5i y detuvo a los delincuentes, en la audiencia inicial el juez de Control determinó la vinculación a proceso pero increíblemente impuso medidas cautelares para que los delincuentes enfrentaran el juicio en libertad, tales como la presentación periódica semanal, garantía económica de 5 mil pesos para cada imputado y la prohibición de acercarse a determinados lugares.

Esta resolución contrasta con otros robos mucho menores ocurridos, en los que sí se vinculó a los imputados con prisión preventiva.