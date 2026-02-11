¡Estudiante universitario que atacó a 5 víctimas en residencial Bonaterra fue detenido otra vez!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal recapturaron al estudiante universitario que bajo los influjos del alcohol y la marihuana atacó a una joven, una adolescente y tres niñas en un coto del residencial Bonaterra, al sur de la ciudad.

El acusado, identificado como Santiago “N”, de 19 años de edad y originario de Reynosa, Tamaulipas, enfrenta cargos por el delito de abuso sexual, equivalente a atentados al pudor, y fue capturado en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por un juez de Control.

Los hechos que se le imputan sucedieron el sábado 31 de enero de este año en dicho residencial.

Santiago, estudiante de una universidad privada y que vive en uno de los cotos de ese residencial, convivió con un amigo habitante del mismo fraccionamiento y ambos consumieron alcohol y marihuana.

Intoxicado, el universitario sorprendió a las víctimas alrededor de las ocho de la noche, cuando se dirigían a una tienda de conveniencia ubicada cerca del complejo habitacional.

Las ofendidas, una joven de 23 años, una adolescente de 15 y tres niñas de 9, 8 y 7 años de edad, comenzaron a ser seguidas y molestadas por el drogado estudiante.

El sujeto derribó a la menor de 9 años y le golpeó la cabeza contra el pavimento.

Al intentar defenderla, la joven de 23 años y la adolescente de 15 fueron víctimas de tocamientos y agresiones de índole sexual.

La niña de 8 años regresó a casa y les pidió ayuda a sus familiares, que estaban en una reunión.

Al dirigirse al lugar de los hechos, observaron que el estudiante comenzó a desvestirse y a decir frases incoherentes, además de que intentó ingresar por la fuerza al domicilio de una de las menores, se dejaba caer al piso y se golpeaba.

Los familiares y vecinos de las víctimas lograron someterlo tras un forcejeo y lo entregaron a policías municipales y estatales que arribaron al lugar y quienes lo remitieron a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, Santiago fue dejado en libertad con el argumento de que su detención había sido ilegal y que fue golpeado por los familiares de las víctimas.

La Fiscalía continuó integrando una carpeta de investigación en su contra y solicitó al juez de Control una orden de aprehensión, que le fue concedida.

Agentes investigadores lo localizaron y recapturaron para dejarlo a disposición del juzgador, que en los próximos días resolverá su situación legal.