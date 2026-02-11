¡Capturaron a una mujer y cuatro sujetos por narcomenudeo y asociación delictuosa tras un cateo!

GUADALUPE, ZAC.- Una mujer y 4 hombres, originarios de Zacatecas, Chihuahua y San Luis Potosí, fueron detenidos durante un cateo realizado la mañana del martes 10 de febrero en la colonia Villa Fontana, en el que se aseguraron drogas diversas.

Elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con los integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad y con el apoyo de la unidad canina de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), llevaron a cabo la diligencia, relacionada con el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y asociación delictuosa.

Como resultado preliminar, 5 personas fueron detenidas:

1 hombre originario de Chihuahua

1 hombre originario San Luis Potosí

3 personas originarias de Zacatecas, entre ellas una mujer

Alrededor de las 8 de la mañana, la FGJEZ informó que la situación se encontraba totalmente controlada y no representaba ningún riesgo para la población.