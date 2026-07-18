¡Exalcalde y empresario Ignacio Castrejón Valdez fue secuestrado, ejecutado y abandonado desnudo en Saín Alto!

Había sido privado de la libertad por hombres armados

Es la primera víctima identificada entre los cuerpos hallados en distintos puntos del estado

Foto: Facebook

SAÍN ALTO, ZAC.- La mañana de este sábado fue localizado el cuerpo sin vida de una persona a un costado de la carretera federal 45, en el tramo comprendido entre los municipios de Saín Alto y Sombrerete; la víctima tenía disparos de arma de fuego y señales visibles de tortura.

Horas después se confirmó que el cuerpo correspondía al empresario y político Ignacio Castrejón Valdez, y se suman a los otros 9 hallados la mañana de este sábado, 5 afuera de la clínica del IMSS en Morelos y 5 colgados en un puente a la entrada de Pozo de Gamboa, Pánuco.

El exalcalde había sido privado de su libertad el viernes 17 de julio por sujetos armados y es la primera persona identificada de los 10 cuerpos sin vida confirmados.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo del cuerpo del exedil fue a la altura del camino a Santa Anita, tras ser reportado por automovilistas que circulaban sobre aquella zona, lo que activó la inmediata movilización de los cuerpos policiales y de emergencia al lugar.

Fuentes oficiales informaron de la localización del cuerpo de un hombre torturado, desnudo y con lesiones producidas por disparo de arma de fuego, ya que junto al cadáver había cartuchos percutidos.

Tras la confirmación de los hechos se activó el protocolo de respuesta y al sitio acudieron elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes procedieron a asegurar la zona para preservar los indicios.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.