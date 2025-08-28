¡Explosión de pirotecnia en una peregrinación en Villanueva dejó ocho personas lesionadas!

VILLANUEVA, ZAC.- Una peregrinación para pedir por un buen temporal en esta localidad dejó a ocho personas lesionadas tras la explosión de la pirotecnia que trasladaban y que iban detonando durante el recorrido.

Los hechos sucedieron el miércoles 27 de agosto, poco después de las diez de la mañana, sobre la carretera federal 54, a la altura de la localidad Laguna del Carretero, en Villanueva.

Un grupo de fieles católicos organizó una peregrinación para pedir por el buen temporal y las cosechas.

Los peregrinos llevaban una imagen de Cristo a la comunidad San Tadeo de las Flores y en una traila remolcada por tractor iban músicos y llevaban cuetes.

En el trayecto los iban lanzando pero en determinado momento éstos se encendieron y explotaron en conjunto.

Ocho personas resultaron lesionadas, algunas de ellas con amputaciones, por lo que en vehículos particulares fueron trasladadas a recibir atención médica.

El presidente municipal de Villanueva, Rogelio González Álvarez, confirmó lo sucedido y detalló que dos de las víctimas fueron dadas de alta poco más tarde, otras dos quedaron internadas en el IMSS Villanueva y las restantes cuatro fueron trasladadas al Hospital General en Zacatecas para su atención ya que su estado de salud era grave.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos así como oficiales de las Policías Municipal y Estatal Preventiva para auxiliar a los peregrinos.