¡Las dos mujeres fallecidas tras el choque-volcadura entre dos camionetas en la carretera 45 Norte ya fueron identificadas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fueron identificadas las dos víctimas mortales mujeres del trágico accidente tipo choque-volcadura protagonizado por dos camionetas en la carretera federal 45 Norte, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Una de ellas respondió al nombre de Rosa Guadalupe Macías, de 22 años de edad, conductora de una Nissan Titan, tipo Pick-Up, en color rojo y con placas de circulación AD-0803-E de Aguascalientes, en la que iba acompañada por otra joven de aproximadamente 20 años y un muchacho de 21 años, aproximadamente.

La otra fémina fue identificada como Teresa Ramírez Rodríguez, de 53 años de edad, que viajaba como copiloto en una RAM 700, tipo Pick-Up, en color gris y con placas AC-9964-E de esta ciudad, que era conducida por Alfredo Herrera Serna, de 50 años.

El accidente sucedió el martes 3 de febrero, minutos después de las ocho de la noche, a la altura del kilómetro 26+300 de la Panamericana Norte.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades revelaron que Rosa Guadalupe guiaba la Titan de norte a sur y a exceso de velocidad, por lo que perdió el control del volante hacia la izquierda, brincó el camellón central e invadió los carriles contrarios, donde fue chocada por la RAM, que iba de sur a norte y Alfredo no alcanzó a frenar ni a esquivarla para evitar la colisión.

Con el encontronazo, la Titan se volcó y cayó encima de la RAM, terminando recostada sobre su lado izquierdo fuera de la cinta asfáltica al igual que la otra unidad.

A la llegada de los servicios médicos se confirmó que Rosa Guadalupe ya había fallecido en la Nissan al igual que Teresa en la RAM, por lo que rescataron y auxiliaron a los tres ocupantes de las dos camionetas para luego trasladarlos a recibir atención a los hospitales Miguel Hidalgo y General de Zona número 3 del Seguro Social en condición grave.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y cerraron la circulación vehicular en la carretera en tanto elementos de Servicios Periciales levantaban los cuerpos de las mujeres fallecidas para su traslado al Servicio Médico Forense.

Las necropsias revelaron que Rosa Guadalupe murió de un traumatismo craneoencefálico y Teresa de un traumatismo toracoabdominal profundo.