¡Tras operativo y persecución detuvieron a dos sujetos y aseguraron auto que habría sido utilizado en ejecuciones!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras un fuerte operativo y persecución, elementos policiales detuvieron a dos sujetos y aseguraron el automóvil en que viajaban y el cual, aparentemente, habría sido utilizado en varias ejecuciones.

Los individuos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado y puestos a disposición del agente del Ministerio Público para ser investigados y determinar si tomaron parte en los homicidios registrados en las últimas semanas.

Tras las recientes ejecuciones, las autoridades identificaron un automóvil Nissan Versa, en color gris, en el que viajaban los responsables, por lo que intensificaron su búsqueda.

El martes 14 de octubre, poco antes de las dos de la tarde, detectaron el coche en el fraccionamiento Las Américas, por lo que les marcaron el alto a sus dos ocupantes, que se dieron a la fuga.

Los elementos fueron en su persecución sobre la avenida José María Chávez y luego por la avenida Aguascalientes, interceptándolos en el estacionamiento del Teatro Aguascalientes.

El Nissan Versa, con placas de circulación ACE-021-E de esta entidad, era tripulado por dos sujetos, que fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía para ser investigados.

Con apoyo de un binomio canino del Grupo K9 de la Policía Municipal, el vehículo fue registrado en busca de objetos ilícitos y posteriormente se aseguró para ser entregado al Ministerio Público, que determinaría si se trataba del auto utilizado en los asesinatos recientes y si los detenidos participaron en ellos.