¡Fortalecen prevención y atención ciudadana en condominios de Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Con el objetivo de mantener cercanía con la ciudadanía y fortalecer la prevención, el Gobierno Municipal de Jesús María, encabezado por el presidente municipal César Medina, continúa recorriendo los condominios del municipio a través del programa “Presidente, Presente”, mediante el cual autoridades municipales escuchan de manera directa a las y los habitantes para atender sus necesidades y dar seguimiento a temas que impactan en la seguridad y calidad de vida de las familias, convencidos de que Jesús María nos une cuando se trabaja en equipo.

Durante la jornada realizada en el fraccionamiento Villanaty se contó con la presencia del secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María, participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del área de Prevención del Delito, quienes brindaron información a las y los vecinos sobre el uso adecuado del 911 para emergencias y del 089 para denuncias anónimas, herramientas que ayudan a mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la atención a reportes ciudadanos.

El presidente municipal informó que actualmente Jesús María hay 123 condominios, donde habita cerca del 30 por ciento de la población, por lo que se creó un área de atención a condominios para mantener comunicación directa con este sector.

Añadió que en los últimos 15 años la población del municipio ha crecido cerca de un 50 por ciento, lo que representa un reto importante para la administración.

Finalmente, destacó que el municipio ha redoblado esfuerzos en materia de prevención y servicios, ya que acciones como mejorar el alumbrado público, el desmalezado y el mantenimiento de las áreas comunes en las inmediaciones de los condominios contribuyen directamente a la seguridad, al generar entornos más ordenados y seguros para las y los habitantes.