¡Municipio de Aguascalientes ofrece servicio extraordinario en el CAM este sábado 14 de marzo para pago del predial!

El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas en el CAM ubicado en avenida Adolfo López Mateos número 214, en la zona Centro

AGUASCALIENTES, AGS.- El Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Finanzas, informa a la población que el próximo sábado 14 de marzo brindará servicio para realizar el pago del impuesto predial en el Centro de Atención Municipal (CAM), ubicado en avenida Adolfo López Mateos número 214, zona Centro, de 9:00 a 15:00 horas.

La titular de la dependencia, Miriam Rodríguez Tiscareño, señaló que esta jornada especial tiene el objetivo de ofrecer mayores facilidades a las y los contribuyentes para cumplir con esta obligación dentro del plazo correspondiente.

Destacó que el pago puntual del predial fortalece las finanzas públicas y permite impulsar obras y servicios que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.

Asimismo, invitó a la población a aprovechar este horario extraordinario para realizar el trámite de forma rápida y segura en instalaciones municipales, donde habrá personal capacitado que brindará atención eficiente.

Además, se les recuerda a las y los contribuyentes que también los sábados se pueden realizar su pago del predial en los siguientes puntos:

Hospital Veterinario Municipal, ubicado en José María Chávez sin número, Prados de Villasunción, en un horario de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.

Justicia Cívica, con servicio disponible las 24 horas en el Complejo de Seguridad Pública Municipal, calle Chichén Itzá sin número, fraccionamiento La Terraza

Rastro Municipal, en carretera a San Francisco de los Romo kilómetro 21, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Panteón de la Cruz, en la intersección de las calles Larreategui y Guadalupe Posada, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Relleno Sanitario, ubicado en San Nicolás de Arriba, carretera Aguascalientes–José María Morelos kilómetro 9.5, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar los servicios a la ciudadanía y de administrar los recursos públicos con responsabilidad y transparencia para impulsar el desarrollo de la ciudad.