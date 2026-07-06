¡Proceso penal a delincuente que intentó saquear una notaría pública en Valle del Campestre!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Miguel “N” por su probable responsabilidad en los delitos de allanamiento de morada y daño en las cosas doloso, como resultado de la integración de los datos de prueba correspondientes.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 28 de junio, cuando el imputado presuntamente ingresó sin autorización a una notaría pública ubicada sobre la avenida Paseo de la Soledad, en el fraccionamiento Valle del Campestre, en la ciudad de Aguascalientes, donde además ocasionó diversos daños al inmueble.

Su conducta quedó registrada por las cámaras de videovigilancia del sitio.

Tras el reporte de lo sucedido, agentes policiales llevaron a cabo la detención de Miguel “N”, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Posteriormente, la Representación Social reunió los elementos de prueba necesarios para judicializar la carpeta de investigación y solicitar su comparecencia ante la autoridad jurisdiccional.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control calificó de legal la detención, analizó los datos de prueba presentados por la Fiscalía y resolvió vincular a proceso al imputado por los delitos señalados, al considerar que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal.

Asimismo, la autoridad judicial impuso diversas medidas cautelares consistentes en la obligación de presentarse periódicamente de manera mensual ante la autoridad correspondiente; la prohibición de salir del estado sin autorización judicial; la prohibición de acercarse o comunicarse con las personas involucradas en el proceso, así como la prohibición de concurrir o acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos, con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo del procedimiento.

Finalmente, el juez de Control fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía General del Estado continuará con la obtención y fortalecimiento de los datos de prueba para el debido esclarecimiento de los hechos y la procuración de justicia.