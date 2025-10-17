¡Fue detenido en Aguascalientes un sujeto buscado en Zacatecas por acoso sexual!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto identificado como Hugo Alberto “N”, buscado en el vecino estado de Zacatecas por el delito de acoso sexual, fue detenido en Aguascalientes, donde estaba escondido.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante un patrullaje de vigilancia, lo detectaron en actitud sospechosa en la calle República de Ecuador esquina con la avenida Ignacio T. Chávez, en el fraccionamiento Santa Elena.

Al registrarlo no le encontraron nada ilícito en su poder, pero al consultar sus datos generales en el sistema Plataforma México lograron conocer que tenía vigente una orden de aprehensión en Zacatecas por acoso sexual.

Los elementos lo arrestaron y presentaron ante el agente del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes confirmó con la de Zacatecas que efectivamente se trataba del sujeto requerido por la justicia, por lo que agentes del vecino estado se trasladaron a esta ciudad para recibirlo y llevarlo de regreso para que responda por los cargos que se le imputan.