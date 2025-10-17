¡Sujeto que golpeó a un ciudadano en la colonia Altavista fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que fue captado por una cámara de seguridad golpeando a un ciudadano en la colonia Altavista sin motivo alguno, fue vinculado a proceso por el delito de lesiones dolosas, aunque el juicio lo enfrentará en libertad.

La agresión sucedió el viernes 10 de octubre de este año, al filo del mediodía.

El acusado, Alain “N”, salió de un domicilio para ir a tirar la basura y al regresar observó al ofendido afuera de otra casa.

El acusado le hizo señas obscenas y luego se le aproximó para propinarle un fuerte golpe en la cabeza, que provocó que el agraviado cayera al suelo y se pegara en la cabeza contra un vehículo estacionado.

Alain continuó agrediendo a la víctima pese a que se hallaba en el suelo, provocándole así algunas lesiones.

El agente del Ministerio Público recibió la denuncia por parte del agredido y reunió varias pruebas del ataque, entre ellas las grabaciones de la cámara de seguridad, que captó la golpiza.

A Alain se le giró una orden de aprehensión y tras su detención fue presentado a la audiencia inicial ante el juez de Control, que lo vinculó a proceso por lesiones dolosas.

Sin embargo, el atacante recuperó su libertad con la condición de presentarse a firmar cada mes ante la autoridad y la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima y molestarlo.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.