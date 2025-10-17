¡Mujer buscada en Zacatecas por lesiones dolosas a un menor de edad fue detenida en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer acusada por lesiones dolosas en agravio de un menor de edad en Zacatecas fue localizada y arrestada en Aguascalientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) integró una carpeta de investigación en contra de María Fabiola “N” y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Al buscarla logró conocer que se encontraba en esta ciudad, por lo que solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para su localización y captura.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal la ubicaron y arrestaron en la avenida Circuito Aguascalientes Sur, en el fraccionamiento Valle de Aguascalientes, y la trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía.

A este lugar arribaron agentes de Zacatecas para recibirla y llevarla a esa entidad para su proceso legal.