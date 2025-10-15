¡Fue detenido en Estados Unidos y deportado secuestrador buscado en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Gracias al acuerdo de cooperación binacional entre México, Estados Unidos y la INTERPOL, fue posible la detención y deportación controlada de Jorge “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en Zacatecas por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro express, y robo.

Por lo anterior, en el marco de la presente cooperación, Jorge “N” fue entregado a las autoridades mexicanas en el puente internacional “Gateway”, que une a las ciudades de Brownsville, Texas, y Matamoros, Tamaulipas.

Lo anterior, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, INTERPOL y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.