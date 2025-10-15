¡En Santa Rosa una joven atentó contra su vida!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Una mujer joven se suicidó en la comunidad Santa Rosa, sin que se conocieran los motivos por los que lo hizo.

La fémina contaba con 19 años de edad, que atentó contra su vida el martes 14 de octubre.

Minutos antes de las siete de la noche las autoridades recibieron llamadas de auxilio para la muchacha, por lo que elementos policiales y paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) se movilizaron a la citada localidad, perteneciente a Fresnillo.

Al arribar y revisar a la joven confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo sin vida fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO para la práctica de la necropsia.