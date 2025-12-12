¡Fue detenido en Jesús María, donde se escondía, homicida buscado en San Luis Potosí!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que participó en una agresión armada en San Luis Potosí, en la que un hombre murió y otros dos resultaron lesionados así como una mujer, fue detenido en el municipio de Jesús María, donde se estaba escondiendo.

Se trata de Nephtalí “N” alias “El Yogui”, identificado como objetivo criminal y generador de violencia por la Dirección General de Métodos de Investigación de San Luis Potosí.

El domingo 17 de agosto de este año varios sujetos, entre ellos Nephtalí, llegaron a las calles América del Sur y República de Honduras, en la colonia Satélite, en S.L.P., y dispararon en contra de varias personas que se hallaban afuera de un salón de eventos.

Un hombre fue ejecutado y resultaron lesionados dos más y una fémina.

Tras ser identificado como uno de los agresores, a Nephtalí se le giró una orden de aprehensión por homicidio doloso calificado en concurso real con homicidio doloso calificado en grado de tentativa.

“El Yogui” huyó de la entidad potosina y fue ubicado en Aguascalientes, donde decidió esconderse.

Luego de recibir la petición de colaboración para su captura, agentes ministeriales lo localizaron y arrestaron en la avenida Paseo del Molino y la calle Villa Alta, en el fraccionamiento Villas Tec, en Jesús María.

Posteriormente fue entregado a agentes investigadores potosinos, que lo trasladaron a su entidad para su proceso penal.