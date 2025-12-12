¡Fue localizado sin vida joven desaparecido en San Francisco de los Romo en una fosa clandestina en Pabellón de Arteaga!

AGUASCALIENTES, AGS.- El joven Juan Manuel Herrera Arellano, de 20 años de edad, que desapareció desde el mes de diciembre del año pasado en San Francisco de los Romo, fue encontrado sin vida en una fosa clandestina en Pabellón de Arteaga junto con el cadáver de otra persona.

El hallazgo de las dos víctimas sucedió desde el pasado mes de marzo de este año, pero fue hasta esta semana, al concluir estudios de ADN, que se confirmó que una de esas dos personas que se hallaron enterradas en la fosa era Juan Manuel.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes (CEBPEA), hizo oficial el hallazgo sin vida del veinteañero a través de las redes sociales con este texto: Lamentamos la localización sin vida de Juan Manuel Herrera Arellano y enviamos un abrazo respetuoso a su familia.

Juan Manuel desapareció desde el viernes 27 de diciembre del 2024, cuando fue visto con vida por última vez en la comunidad San José de Buenavista, perteneciente a San Francisco de los Romo.

Al no volver a saber de él, sus familiares denunciaron su ausencia, por lo que se emitió el correspondiente boletín de búsqueda para iniciar su localización.

El pasado mes de marzo la Fiscalía General del Estado ubicó una fosa clandestina en Pabellón de Arteaga, donde se encontraron sepultados los cuerpos sin vida de dos personas.

Por las condiciones en las que se recuperaron los cadáveres no pudieron ser identificados y se practicaron estudios de ADN, mediante los cuales se confirmó que uno de ellos correspondía a Juan Manuel.

Sus restos fueron entregados a sus familiares, aunque hasta el momento no han trascendido las causas de su muerte ni los motivos por los que fue privado de la vida y enterrado en la fosa.