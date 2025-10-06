¡Fue detenido en la colonia Del Trabajo por agentes investigadores feminicida buscado en Guanajuato!

Privó de la vida a su pareja sentimental

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentó un mandamiento judicial en contra de Juan Manuel “N”, requerido por la autoridad de Guanajuato por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 6 de abril de 2025 en la colonia Noria de Septién, en León, Guanajuato, donde el imputado presuntamente privó de la vida a su pareja sentimental.

La víctima fue localizada días después por sus familiares al interior de una recámara del domicilio, con evidentes signos de violencia.

Tras lo ocurrido, el presunto responsable huyó del lugar, intentando evadir la acción de la justicia, sin embargo, se obtuvo información que lo ubicaba en Aguascalientes, razón por la que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato solicitó la colaboración de su homóloga.

En seguimiento a las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación Criminal desplegaron labores de inteligencia y rastreo, lo que permitió ubicar al señalado en la colonia Del Trabajo, en la ciudad de Aguascalientes.

Gracias a la coordinación interinstitucional se logró su detención de manera oportuna y sin incidentes.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Investigación Criminal, donde se llevaron a cabo los trámites correspondientes de puesta a disposición, a fin de dar cumplimiento al mandamiento judicial emitido en su contra.