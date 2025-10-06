¡Cerca de la laguna un joven se quitó la vida por suspensión en Seis de Enero!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Habitantes de la comunidad Seis de Enero encontraron a un joven suspendido y ya sin vida, por lo que alertaron a las autoridades.

El suicida se mató cerca de la laguna de dicha localidad, perteneciente al municipio de Fresnillo.

Poco antes de las siete de la mañana del domingo 5 de octubre algunos vecinos lo descubrieron, por lo que se comunicaron a los servicios de emergencia para dar parte.

Elementos policiales y paramédicos se presentaron en la zona y confirmaron que el joven había atentado contra su vida y que ya no presentaba signos vitales.

Tras ser notificados del suceso, al lugar se dirigieron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Dirección General de Servicios Periciales, que iniciaron las primeras investigaciones y remitieron el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.