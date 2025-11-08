¡Fue detenido en Sinaloa sujeto buscado por fraude genérico en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Bajo un esquema de colaboración y coordinación entre la FGJEZ y la Fiscalía de Sinaloa, permitieron la detención de una persona relacionada con delitos que vulneran el patrimonio de las víctimas.

Se llevó a cabo la detención en Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa, de Cristhian “N”, quien contaba con una orden de aprehensión vigente en el Estado de Zacatecas, esto por su probable participación en el delito de fraude genérico.