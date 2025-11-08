JaliscoNoticiasZacatecas

¡Tras agresión armada en Teocaltiche ejecutaron a dos hombres e hirieron a un tercero, originarios de Zacatecas!

TEOCALTICHE, JAL.- Tres hombres originarios de Zacatecas fueron objeto de una agresión armada en el municipio de Teocaltiche mientras instalaban un juego mecánico, por lo que dos de ellos fueron ejecutados y otro resultó lesionado de gravedad.

Los hechos ocurrieron el jueves 6 de noviembre, poco después de las siete de la noche, en las calles Francisco Villa y Porfirio M. del Campo, a un costado del río Teocaltiche, en la colonia Juárez.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al sitio y atacaron a balazos a los zacatecanos, que estaban montando un juego mecánico.

Los agresores emprendieron la huida y personas que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron aviso a los servicios de emergencia.

Al arribar oficiales de Seguridad Pública encontraron ya sin vida a un hombre y a un adolescente, con varias heridas de bala, así como a un tercer varón lesionado de gravedad, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital a recibir atención médica.

Un agente del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación arribaron a la escena para iniciar los trabajos a fin de esclarecer la agresión armada.

Finalmente, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargaron del levantamiento de los cuerpos de los dos abatidos para su traslado al SEMEFO.

