¡Fue detenido en Villa Hidalgo, Jalisco, sujeto buscado por homicidio y lesiones en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Oculto entre la maleza en el cruce de las calles San Felipe y Santa Elena de la colonia Lomas de Santa Teresa, fue detenido Javier “N”, de 67 años, quien era buscado por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio y lesiones ocurridos desde 2021.

Su captura se logró a raíz de que la Comisaría de Inteligencia de la Policía Estatal Preventiva de Jalisco recibió informes sobre este sujeto que contaba con una orden de aprehensión vigente, por lo que al realizar las investigaciones pertinentes, éstas arrojaron que frecuentaba diversos puntos en Villa Hidalgo.

En un operativo de búsqueda y rastreo coordinado con la Policía Regional, durante un recorrido de vigilancia en Lomas de Santa Teresa elementos de seguridad observaron al individuo escondido en la maleza y, al revisar sus datos debido a su actitud sospechosa, comprobaron que se trataba de Javier “N”, por lo que fue asegurado.

El presunto responsable de homicidio fue puesto a disposición del Ministerio Público para su traslado y presentación ante el juez que lo requiere en Zacatecas.