¡Tras protagonizar fuerte choque contra una camioneta automovilista murió en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- El conductor de un automóvil murió a causa de las graves lesiones con que resultó tras de que chocó contra una camioneta.

El accidente se registró el lunes 1 de septiembre, minutos después de las siete de la noche, y la Fiscalía General del Estado informó del deceso del involucrado el viernes 5 en el Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social.

El fallecido fue identificado como Juan Antonio Romo, de 57 años de edad.

El percance sucedió en el kilómetro 63 de la carretera federal 70 Oriente, en la comunidad El Retoño, en el municipio El Llano.

El quincuagenario conducía un coche Volkswagen Vento y colisionó contra una camioneta Nissan, en color blanco, con caja seca.

Tras el choque Juan Antonio quedó prensado en la cabina de su carro, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Departamento de Bomberos Municipales para rescatarlo con ayuda del equipo hidráulico “las quijadas de la vida”.

Tras conseguirlo, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al citado hospital para su atención médica.

Además, valoraron a dos ocupantes de la camioneta, Litzy Giovana, de 25 años, y la menor Julieta Guadalupe, de solamente un año ocho meses de edad, pero no fue necesario trasladarlas a ningún hospital.

Con el paso de los días el estado de salud del automovilista se agravó y finalmente dejó de existir.

Elementos de Servicios Periciales levantaron su cuerpo y lo trasladaron al SEMEFO para la práctica de la necropsia, que reveló que murió a causa de un trauma múltiple.